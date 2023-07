Indus: Potenzial für Kursanstieg von 19,50% auf 28,56 EUR

Die Aktie des Industriedienstleisters Indus hat gestern an der Börse einen Verlust von -1,04 Prozent verbucht. Damit liegt das Ergebnis der letzten fünf Handelstage bei einem Minus von -1,85%. Die Stimmung am Markt scheint entsprechend pessimistisch zu sein.

Allerdings sehen die Analysten in den Bankhäusern ein großes Potenzial für eine positive Entwicklung der Aktie. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 28,56 EUR gesehen – was einer Steigerung um +19,50% entspricht. Allerdings sind nicht alle Experten so optimistisch wie ihre Kollegen und teilen diese Einschätzung nicht.

Aktuell empfehlen 5 Analysten die Indus-Aktie zum Kauf und weitere 1 gibt sogar ein “starker Kauf”-Rating ab. Dem gegenüber stehen jedoch auch 4 Experten mit einer neutralen Bewertung (“halten”). Insgesamt bleibt das Guru-Rating unverändert...