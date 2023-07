Indus: Potenzial für +15,86% - Kursziel bei 28,56 EUR

Die Aktie von Indus hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert gewonnen und gestern eine positive Kursentwicklung von +1,02% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell relativ optimistisch.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und setzen das mittelfristige Kursziel auf 28,56 EUR fest. Demnach haben Investoren ein Potential von +15,86%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Zum aktuellen Zeitpunkt halten vier Experten die Aktie und fünf weitere bewerten sie als Kauf. Nur ein Analyst empfiehlt einen starken Kauf. Das Guru-Rating bleibt bei 3,70.

Fazit: Der Großteil der Analysten sieht weiterhin positives Potenzial in Indus-Aktien mit einer Optimismusrate von +60%.