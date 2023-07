Indus: Kursziel von 28,56 EUR ist möglich

Die Aktie von Indus wird derzeit laut Analysten nicht korrekt bewertet. Das eigentliche Kursziel liegt bei +15,16% über dem aktuellen Preis.

• Am 14.07.2023 stieg die Aktie um +0,61%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 28,56 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,70

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Indus-Aktie ein Plus von +0,61%. Innerhalb einer Woche ergibt sich ein Anstieg um insgesamt +2,69%, was auf einen relativ optimistischen Markt hindeutet.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung erwarteten haben könnten, sprechen die meisten Experten eine klare Empfehlung aus:

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Indus beträgt derzeit 28,56 EUR. Dies würde den Investoren ein Potential von bis zu +15,16% bieten – vorausgesetzt natürlich die Bankanalysten behalten Recht in ihrer Einschätzung.

Allerdings...