Indus: Das Kursziel liegt bei 27,54 EUR - eine klare Kaufempfehlung

Die Aktie von Indus ist nach Meinung der Bankanalysten aktuell nicht richtig bewertet. Ein mittelfristiges Kursziel wurde auf durchschnittlich 27,54 EUR pro Aktie festgelegt. Wenn die Analysten Recht behalten, öffnet sich ein Potenzial für Investoren in Höhe von +6,33%. Am gestrigen Handelstag hat Indus am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,78% hingelegt.

• Indus stieg am 15.05.2023 um +0,78%

• Das mögliche Kurspotenzial beträgt +6,33%

• Der Anteil an optimistischen Analysten beträgt aktuell rund 50%

Der Trend-Indikator “Guru-Rating” verzeichnet nun einen stabilen Wert bei 3,60 nach zuvor ebenfalls 3,60 Punkten.

Insgesamt sind die meisten Experten positiv eingestellt und empfehlen den Kauf der Indus-Aktie (Stark kaufen:1 Analyse; Kaufen:4 Analysen). Nur wenige haben sich neutral positioniert (Halten:5 Analysen). Eine...