Indus: Das Kursziel beträgt 28,56 Euro

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Indus aktuell nicht korrekt bewertet wird. Wenn die Bankanalysten Recht haben, eröffnet Indus Investoren ein Ertragspotenzial in Höhe von +10,48% auf das Kursziel von 28,56 EUR.

• Am 16.06.2023 verzeichnete Indus einen Anstieg um +0,58%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 28,56 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64

Am Vortag konnte Indus am Markt eine positive Entwicklung von +0,58% verzeichnen und erreichte somit nach fünf Handelstagen insgesamt einen Zuwachs von +1,17%. Eine relativ optimistische Stimmung zeichnet sich damit am Markt ab.

Obwohl der positive Trend anhält scheint es so als hätten einige Analysten diese Entwicklung nicht vorhergesehen. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt jedoch bei einem mittelfristigen Kursziel von 28,56...