Indus: Kursziel bei 28,56 Euro

Die Aktie von Indus wird derzeit nach Ansicht von Analysten nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +34,08% über dem aktuellen Kurs.

• Am 13.09.2023 gab Indus -0,47% ab.

• Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel von Bankanalysten für Indus beträgt 28,56 EUR.

• Die vorherige Guru-Bewertung für Indus wurde auf das aktuelle Niveau von 3,70 angehoben.

Am gestrigen Tag lag die Performance von Indus am Finanzmarkt bei -0,47%. In den letzten fünf Handelstagen hat sich der Wert um insgesamt -2,07% reduziert und damit eine vollständige Handelswoche erlebt. Der Markt scheint daher gegenwärtig eher pessimistisch zu sein.

Ob diese Entwicklung auch von den Analysten erwartet wurde? Ihre Stimmung ist jedenfalls eindeutig positiv.

Das aktuelle mittelfristige Zielkursniveau für Indus liegt bei 28,56 EUR laut...