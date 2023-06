Indus: Kursziel bei 28,56 EUR - Potenzial von +12,66%

Die Aktie von Indus wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen und könnte ein erhebliches Kurspotenzial bieten.

• Am 02.06.2023 stieg die Indus-Aktie um +1,81%

• Das mittelfristige Kursziel für Indus beträgt 28,56 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,64 unverändert

Nach einer positiven Entwicklung an den Finanzmärkten in den vergangenen fünf Handelstagen hat die Aktie von Indus gestern um weitere +1,81% zugelegt. Insgesamt ergibt sich damit eine Wochenbilanz von +0,80%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung hindeutet.

Doch laut Meinung der Bankanalysten ist das wahre Potenzial der Aktie noch lange nicht ausgeschöpft. So sehen diese im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel bei 28,56 EUR – ein Plus von +12,66%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht und auch die jüngste neutrale Trendentwicklung...