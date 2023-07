Indus Holding-Aktie: Auf dem richtigen Weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Indus Holding":

Die Indus Holding-Aktie (WKN: 620010) kommt nicht recht voran. Zwar ist die Aktie der Beteiligungsgesellschaft seit Jahresbeginn mit rund 10% im Plus, doch steckte sie in den letzten drei Monaten in einem Seitwärtstrend fest. Kann diese Nachricht für einen Aufschwung sorgen?