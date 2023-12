Indus Gas Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Aktuelle Analyse zeigt, dass Indus Gas niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Die Differenz beträgt 11,91 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11,91 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Des Weiteren zeigt die Analyse des Relative Strength Index (RSI), dass die Indus Gas-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf längere Sicht (25-Tage-RSI) als "überkauft" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 92,34 Punkten, während der RSI25 bei 92,41 Punkten liegt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 146,83 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs (75 GBP) eine Abweichung von -48,92 Prozent aufweist. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 100,46 GBP liegt mit einer Abweichung von -25,34 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Indus Gas somit in verschiedenen Analysebereichen eine "Schlecht"-Bewertung.