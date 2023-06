Indus: Experten sehen Kursziel bei 28,56 EUR

Die Aktie von Indus hat in den vergangenen Tagen eine negative Kursentwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag betrug das Minus -0,80%, was zu einem wöchentlichen Verlust von -4,05% führte und den Markt pessimistisch stimmt.

Analysten sind jedoch optimistischer gestimmt und sehen das wahre Potenzial der Aktie. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 EUR, was ein Kurspotenzial von +14,70% bedeutet.

Von insgesamt 11 Analysten empfehlen 6 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf und weitere fünf halten sie für eine neutrale Investition.

Das “Guru-Rating” bleibt mit einer Bewertung von 3,64 stabil und bestätigt die positive Einschätzung der Analysten.