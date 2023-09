Indus: Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 28,56 EUR

Die Aktie des deutschen Industriedienstleisters Indus befindet sich derzeit in einer schwachen Trendphase. Nachdem die vergangene Handelswoche mit einem Minus von -2,71% endete, legte das Unternehmen am gestrigen Tag immerhin um +0,23% zu. Die Stimmung im Markt ist jedoch weiterhin verhalten und pessimistisch.

Trotz dieser Entwicklung halten viele Analysten an ihrer positiven Einschätzung fest und sehen in Indus ein erhebliches Wachstumspotenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Expertenschätzungen bei 28,56 EUR, was einem Anstieg von +32,53% entspricht. Vor diesem Hintergrund empfehlen derzeit sechs von zehn Analysten den Kauf der Aktie.

Das “Guru-Rating” für Indus wurde kürzlich auf 3,70 angehoben und signalisiert eine positive Aussicht für das Unternehmen.

Anzahl der Analysten, die die Aktie als stark kaufenswert...