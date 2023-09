Indus: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +32,22% - Kursziel bei 28,56 EUR

Am Finanzmarkt hat Indus gestern eine positive Kursentwicklung von +0,23% erzielt. In der vergangenen Handelswoche verzeichnete das Unternehmen jedoch einen negativen Trend von -2,04%, was den Markt pessimistisch stimmen könnte.

Im Gegensatz dazu sind Bankanalysten optimistischer und sehen ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 28,56 EUR. Einem aktuellen Investment in Indus würde somit ein mögliches Gewinnpotenzial von +32,22% zugrunde liegen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Von insgesamt 10 Experten empfehlen einer die Aktie als starken Kauf und fünf weitere setzen sie auf “Kauf”. Vier Analysten bewerten sie als “halten” und somit neutral. Der Anteil an Optimisten unter den Analysten beträgt insgesamt +60%.

Das Guru-Rating ist aktuell mit...