Indus: Bankanalysten prognostizieren ein Kursziel von 28,56 Euro

Laut Analysten ist die Indus-Aktie derzeit unterbewertet und bietet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +28,94%. Am gestrigen Handelstag blieb der Aktienkurs unverändert. In den letzten fünf Handelstagen gab es jedoch einen Rückgang um -1,77%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Aktuell beträgt das Kursziel für Indus laut Bankanalysten 28,56 Euro. Von insgesamt zehn Analysten bewerten sechs die Aktie positiv mit “Kauf”, während vier diese als “halten” einstufen.

Das Guru-Rating liegt nun bei 3,70 nach zuvor gleichem Wert. Einzeln betrachtet empfehlen aktuell nur einer der befragten Analysten den Kauf der Aktie.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich zur Information und gibt keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ab.