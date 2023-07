Indus – Automotive soll weg – nächster Verkauf erfolgt. Bleibt nur noch eine Beteiligung.

Weg vom schwierigen Automotive-Sektor die Devise bei Indus. Man wird 100 % der Anteile an der SCHÄFER-Gruppe an ein Beteiligungsvehikel der Callista Portfolio Holding GmbH mit Sitz in München übergeben – so heute gemeldet. Mit gut 170 Mitarbeitenden realisiere die SCHÄFER-Gruppe an vier Standorten in Deutschland und China komplexe und hochpräzise Modelle und Prüflehren insbesondere für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Und sie erwirtschaftete 2022 einen Jahresumsatz von gut 16 Mio EUR. Dazu gehören die SCHÄFER GmbH & Co. KG mit Sitz in Osnabrück, die D.M.S. GmbH Design Modell-Studien mit Sitz in München, die KSG Asia Limited in HongKong sowie Anteile an der KSG Automotive Shanghai.

„Mit dem Strategie-Update PARKOUR perform fokussieren wir uns auf unsere Stärke, die hochspezialisierte Industrietechnik“, sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe. „SCHÄFER passt mit dem Hauptfokus auf die Automobilindustrie nicht mehr in unsere strategische Ausrichtung.“

Weichen waren vorher schon gestellt bei Indus.

Als Folge der Vorstandsentscheidung, das bisherige Segment Fahrzeugtechnik aufzugeben, war die SCHÄFER-Gruppe bereits im Jahresabschluss 2022 in aufgegebene Geschäfts­bereiche umgegliedert worden. Der jetzt erfolgte Verkauf der SCHÄFER-Gruppe wird zu einer Entkonsolidierung im dritten Quartal 2023 führen. Die Transaktion hat nur noch geringe bilan­zielle Auswirkungen, die im zweiten Quartal berücksichtigt werden.

Indus plant, auch das letzte Unternehmen in den aufgegebenen Geschäftsbereichen, die SELZER-Gruppe, bis zum Jahresende 2023 zu verkaufen. „Es ist uns gelungen, die SCHÄFER-Gruppe wie geplant zügig in die Hände eines neuen Eigentümers zu geben. Wir sind optimistisch, auch den Verkauf des Automobilzulieferers SELZER zeitnah abschließen zu können“, so Schmidt.

Strategie adressiert erkannten Zukunftsmarkt.

„Mit unserer Strategie ‚PARKOUR perform’ setzen wir gezielt auf den Zukauf von technologie­starken Mittelständlern, die in zentralen Zukunftsmärkten erfolgreich unterwegs sind. Ein solches Zukunftsthema stellt der Bereich Infrastruktur-Bauwerke dar“, sagt Dr. Jörn Groß­mann, für das Segment Infrastructure verantwortlicher Vorstand der INDUS Holding AG. „Denn angesichts zunehmender Urbanisierung und wachsender Mobilität ist in den kommenden Jahren mit einem erheblichen Ausbau der Versorgungswege zu rechnen. Dabei sind insbe­sondere Brückenbau und -sanierung wichtiger Wachstumstreiber für QUICK – und das INDUS-Segment Infrastructure.“

Q1-Zahlen bestätigten Guidance bestätigt – schwierige Rahmenbedingungen bereits berücksichtigt

„Unsere Beteiligungen konnten sich in den ersten drei Monaten in dem weiterhin heraus­fordernden Umfeld gut behaupten“, sagte Dr. Johannes Schmidt. bei Vorlage der Quartalszahlen. „In den Segmenten Infrastructure und Materials haben wir die beruhigte Baukonjunktur und vereinzelte Material­preissteigerungen bereits in unserer Prognose eingepreist.“

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet der Vorstand weiterhin einen Umsatz von 1,9 bis 2,0 Mrd EUR sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 145 bis 165 Mio EUR. Und die Sorgenkinder Automotive trugen im Q1 weniger Verlust zum insgesamt positiven EBIT bei: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte das negative Ergebnis der aufgegebenen Ge­schäftsbereiche (SELZER, SCHÄFER – SMA war in 2022 bereits in Insolvenz) um 11,9 Mio EUR auf Minus 8,9 Mio EUR verbessert werden (Vorjahr Minus 20,8 Mio. EUR).