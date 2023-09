Indus: Analysten sehen riesiges Kurspotenzial - 28,56 EUR

Die Aktie von Indus wird derzeit als unterbewertet angesehen, und laut Bankanalysten liegt das wahre Kursziel bei 28,56 EUR. Dies würde ein potenzielles Plus von +46,61% gegenüber dem aktuellen Preis bedeuten.

• Indus hatte am 27.09.2023 einen Rückgang von -0,20%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 28,56 EUR

• Der Guru-Rating für Indus hat nun den Wert von 3,70 nach zuvor ebenfalls 3,70 erreicht

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,20%. Insgesamt fiel sie in den letzten fünf Handelswochen um -4,74%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel von Indus wurde im Durchschnitt auf 28,56 EUR geschätzt. Wenn diese Vorhersage zutrifft und die Aktie dieses Niveau erreichen sollte,würde dies Anlegern ein Potential für eine Steigerung ihres Investments um +46.61% eröffnen....