Indus: Analysten sehen Potenzial von 12,66% - Kursziel bei 28,56 EUR

Indus konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +1,81% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei insgesamt +0,80%, was auf eine neutrale Stimmung des Marktes hindeutet.

Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Potenzial der Indus-Aktie noch lange nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 EUR und würde somit Investoren ein Potenzial in Höhe von +12,66% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Aktuell bewerten sieben Bankanalysten die Indus-Aktie. Fünf davon setzen das Rating “Kauf” und einer sogar “starker Kauf”. Die restlichen Experten verteilen sich auf die Bewertungen “halten” oder “verkaufen”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64 und unterstreicht...