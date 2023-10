Indus: Analysten sehen Kursziel bei 28,56 EUR und ein Potenzial von +43,52%

Die Indus-Aktie wird nach Meinung der Bankanalysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 28,56 EUR – ein Potenzial von +43,52% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Indus-Aktie eine Kursentwicklung von 0,00%. In den letzten fünf Handelstagen hatte das Papier jedoch einen Verlust von -2,93% zu verbuchen. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch.

Von insgesamt zehn Analysten empfehlen sechs den Kauf der Aktie oder sind optimistisch gestimmt. Vier Experten bewerten sie als “halten”. Kein einziger empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating für Indus hat sich seit dem letzten Check nicht verändert und beträgt weiterhin 3,70 Punkte.

