Indus: Analysten sehen Kurspotenzial +9,72% - Zielkurs 27,54 EUR

Die Indus-Aktie wird nach Einschätzung der Experten an der Börse aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 27,54 EUR und damit um +9,72% über dem aktuellen Wert.

• Gestern entwickelte sich der Kurs mit -0,20%

• Guru-Rating von Indus nun bei 3,60

• Optimistisch sind 50% aller Analysten

Gestern fiel die Aktie wieder um -0,20%, was in den vergangenen fünf Handelstagen zu einem Minus von insgesamt -1,18% führte. Dies spiegelt eine pessimistische Stimmung am Markt wider.

Dennoch bleiben die Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen ein großes Kurspotenzial. Ein Kauf wird von einem Analysten empfohlen. Vier weitere bewerten das Papier als “Kauf”, während es für fünf Experten nur noch ein “halten” gibt.

Das positive Bild runden wir ab mit dem Guru-Rating-Indikator auf hohem Niveau (3,60).