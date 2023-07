Indus: Analyse zeigt Kurspotenzial von +15,39% - 28,56 EUR als Kursziel

Die Aktie von Indus war gestern an der Börse um +0,41% im Plus. In den vergangenen fünf Handelstagen blieb die Entwicklung jedoch neutral. Die Experten sind sich einig: Das wahre Kurspotenzial ist noch nicht ausgeschöpft.

• Indus legte am 24.07.2023 um +0,41% zu

• Das mittelfristige Kursziel für Indus beträgt 28,56 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,70

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von Indus liegt bei 28,56 EUR – eine Steigerung von +15,39%. Doch nicht alle Analysten teilen diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in letzter Zeit.

Von insgesamt zehn Bankanalytikern empfehlen sechs die Aktie zum Kauf oder zeigen sich optimistisch (60%). Ein starker Kauf wird dabei sogar von einem Analysten empfohlen.

Als Ergänzung hat das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” weiterhin einen Wert von 3,70...