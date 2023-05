Indus: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 27,54 €

Die Indus-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 27,54 € und bietet Investoren ein Potenzial von +4,91%.

• Gestern: -0,94%

• Fünf Handelstage: -3,14%

• Guru-Rating bleibt bei 3,60

Der gestrige Handelstag brachte für Indus eine negative Entwicklung von -0,94%. In den vergangenen fünf Tagen verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -3,14%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Es gibt jedoch auch positive Stimmen. Im Durchschnitt sehen die Bankanalysten ein Kurspotenzial von +4,91% für die Aktie. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen Trends.

Unter den Analysten sind aktuell vier mit einem “Kauf”-Rating vertreten und einer spricht sich sogar für einen starken Kauf aus. Fünf Experten halten die Aktie dagegen...