Indus: Aktie mit über 40% Kurspotenzial – Kursziel bei 28,56 EUR

Die Indus-Aktie zeigt sich am Finanzmarkt stabil und hat gestern ein Plus von +0,40% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich allerdings eine negative Bilanz von -0,25%. Trotzdem sind Analysten optimistisch und sehen in der aktuellen Bewertung des Unternehmens eine Fehleinschätzung.

Das Kursziel für die Indus-Aktie liegt derzeit bei 28,56 EUR. Wenn diese Schätzung richtig ist, eröffnet das Unternehmen ein Potenzial von +42,80%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach einer neutralen Entwicklung des Trends.

Aktuell empfehlen sieben Analysten die Aktien zum Kauf oder Halten. Nur zwei haben ihre Empfehlungen als Verkauf angegeben. Das Guru-Rating wurde auf 3,70 aktualisiert und bestärkt damit die positive Tendenz.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Indus-Aktie bietet Investoren...