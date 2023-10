Indus: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 28,56 EUR

Die Kurse von Indus erlebten gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt und stiegen um +0,74%. Insgesamt legte die Aktie in der vergangenen Woche um +3,02% zu. Die Bankanalysten halten die Aktie für unterbewertet und vergeben ein mittelfristiges Kursziel von 28,56 EUR. Sollten sie Recht behalten, könnte sich ein Investitionspotenzial in Höhe von +39,32% eröffnen. Derzeit empfehlen 1 Analysten den Kauf der Indus-Aktien während weitere 5 Experten das Rating “Kauf” vergeben haben. Aufgrund des positiven Trends sind jedoch nicht alle Analysten so optimistisch eingestellt. Demnach liegt der Anteil der bullish ausgerichteten Experten aktuell bei rund +60,00%. Das Guru-Rating hat sich seit dem letzten Bericht nicht geändert und bleibt nach wie vor auf einem Niveau von 3,70 Punkten.

