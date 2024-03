Indus Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Industriekonzern Indus schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate eine Dividendenrendite von 3,77 % aus, was 0,76 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 3,02 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann bei Indus über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" in diesem Bereich.

Der Aktienkurs von Indus verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,37 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -15,01 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche dar, die im Durchschnitt um 9,64 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum gesamten Industriesektor liegt die Performance von Indus um 12,3 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Indus mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,28 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Industriekonglomerate" (33,32) um 90 Prozent niedriger bewertet wird. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.