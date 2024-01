Indus Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Indus-Aktie zeigt einen Wert von 61 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 46,6, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Indus-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung nach dem RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Indus-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -5,37 Prozent erzielt, was 12,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Industriekonglomerate" beträgt 7,74 Prozent, und Indus liegt 13,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Indus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 23,03 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,5 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines ähnlichen Schlusskurses.

Insgesamt erhält die Indus-Aktie nach der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.