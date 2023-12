Indus Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: In den letzten Monat, hat sich die Stimmung der Anleger verbessert, was zu einem "gut" Rating führt. Ebenso wurde das Unternehmen intensiver diskutiert und erhielt vermehrt Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "gut" Rating führt. Insgesamt erhält die Indus-Aktie daher ein "gut" Rating.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt über 200 Handelstage beträgt 23,04 EUR, was einer -2,99 prozentigen Abweichung im Vergleich zum letzten Schlusskurs (22,35 EUR) entspricht. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 20,6 EUR, was einer +8,5 prozentigen Abweichung vom letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einem "gut" Rating führt. In Summe wird Indus auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "gut" Rating versehen.

Relative Strength Index: Der RSI7 liegt bei 45,45 Punkten, was bedeutet, dass Indus weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 44,57, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Somit erhält das Indus-Wertpapier insgesamt ein "neutral" Rating in diesem Abschnitt.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,38 liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31,52, wodurch die Aktie als unterbewertet betrachtet wird und eine "gut" Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.