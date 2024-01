Indus Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Aktienkurs von Indus hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,37 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" im Durchschnitt um 8,2 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Indus in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -13,57 Prozent aufweist. Der Industriesektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 7,03 Prozent, wobei Indus um 12,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Indus in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Ein Blick auf die fundamentalen Daten zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Indus bei 3,28 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,46 liegt. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Indus derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Industriekonglomerate, mit einem Unterschied von 0,63 Prozentpunkten (3,77 % gegenüber 3,15 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Indus war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung für Indus.