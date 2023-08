Indus Aktie: Kursziel bei 28,56 EUR – Potenzial von +28,94%

Die gestrige Entwicklung der Indus Aktie am Finanzmarkt lag bei einem Plus von 0,23%. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -2,42%, was auf eine aktuelle Markt-Pessimismus hindeutet.

Laut Durchschnittswert von Bankanalysten beläuft sich das mittelfristige Kursziel für die Indus Aktie auf 28,56 EUR. Dies schließt ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +28,94% für Investoren mit ein. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

Aktuell empfehlen insgesamt 6 Analysten (60%) die Indus-Aktien positiv zu bewerten. Davon setzen 1 Analyst das Rating “starker Kauf”, während weitere 5 Analysten optimistisch aber nicht euphorisch sind und das Rating “Kauf” vergeben. Weitere vier Experten beurteilen die Aktie neutral mit dem Rating “halten”.

Das...