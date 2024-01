Indus Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Es wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Indus liegt bei 57,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 39,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Indus in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab zehn positive, drei negative und einen neutralen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Indus beträgt 3,77 Prozent, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 3,14 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Aus technischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Indus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,01 EUR. Der letzte Schlusskurs von 22 EUR weicht somit um -4,39 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (21 EUR) weicht mit einem Wert von +4,76 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Indus-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.