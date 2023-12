Indorama Ventures Pcl Adr Aktie: Wirklich lohnenswert?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Indorama Ventures Pcl eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Indorama Ventures Pcl daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Indorama Ventures Pcl festgestellt. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu erkennen waren, wird das Kriterium der Stimmungsbild-Änderung als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Indorama Ventures Pcl derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,44 USD, während der Kurs der Aktie bei 7,5 USD liegt, was einer Abweichung von -28,16 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,95 USD, was einer Abweichung von +7,91 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Indorama Ventures Pcl-Aktie zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein überverkaufter Wert und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Indorama Ventures Pcl.