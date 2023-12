Indoor Skydive Australia Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen weitgehend neutral. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, wobei keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Xreality. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Xreality-Aktie mittlerweile auf 0,04 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,03 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -25 Prozent liegt. Der GD50 für die letzten 50 Tage weist ebenfalls einen Stand von 0,04 AUD auf, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass in Bezug auf die Diskussion über Xreality eine langfristig starke Aktivität gemessen wurde, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xreality-Aktie zeigt, dass das Wertpapier in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Xreality zu einem Gesamtrating von "Schlecht".