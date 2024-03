Indonesia Energy Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Indonesia Energy":

Die technische Analyse der Indonesia Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 verläuft bei 3,32 USD, während der Aktienkurs bei 2,18 USD liegt, was einer Abweichung von -34,34 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 2,45 USD unter dem aktuellen Aktienkurs, was einer Abweichung von -11,02 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung des Marktes. Eine Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Indonesia Energy neutral waren und keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen gemessen wurde. Daher wird die Stimmung und Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Indonesia Energy liegt bei 41,03, was als neutral betrachtet wird, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25 für die letzten 25 Tage liegt bei 67, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Indonesia Energy derzeit neutral bewertet wird, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch auf die Stimmung und den RSI.