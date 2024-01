Indonesia Energy Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Indonesia Energy":

In den letzten Wochen gab es bei Indonesia Energy einige Veränderungen im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Indonesia Energy diskutiert. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Indonesia Energy-Aktie bei 2,71 USD liegt, was einer Entfernung von -32,08 Prozent vom GD200 (3,99 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 3,09 USD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Indonesia Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (55,71 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (59,2 Punkte). Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine gemischte Bewertung für die Indonesia Energy-Aktie, mit einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Kurs, und einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment. Der RSI zeigt eine neutrale Bewertung an.