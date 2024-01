Indonesia Energy Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Indonesia Energy":

Die Diskussionen über Indonesia Energy in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Indonesia Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Indonesia Energy-Aktie beträgt aktuell 3,98 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,77 USD liegt, was einer Abweichung von -30,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,06 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,48 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe wird Indonesia Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die Indonesia Energy liegt aktuell bei 37,29, was bedeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft ist, und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 55, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung "Neutral" für den RSI.