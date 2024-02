Indonesia Energy Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Indonesia Energy":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Indonesia Energy scheint in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen zu sein. Laut dem Anleger-Sentimentsbarometer wurde an acht Tagen eine positive Stimmung verzeichnet, während keine negativen Diskussionen registriert wurden. An fünf Tagen blieben die Anleger größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Indonesia Energy basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer mit "Gut" bewertet.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet ergab jedoch gemischte Bewertungen. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Indonesia Energy liegt bei 42,86, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63 und wird ebenfalls als neutral betrachtet. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Indonesia Energy einen Wert von 3,64 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,54 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,69 USD, was eine Distanz von -5,58 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Indonesia Energy als "Schlecht" vergeben.