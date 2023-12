Indofoodri ResourcesADR Aktie: Das liegt auf Eis

Die Anleger-Stimmung bei Indofood Agri in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervor, die für weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur von den Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Die Untersuchung der Aktie von Indofood Agri auf diese beiden Faktoren hin ergab eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate. Somit wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI für Indofood Agri zeigt aktuell einen Wert von 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet, was insgesamt zu einer negativen Einstufung des RSI führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie von Indofood Agri mit einem aktuellen Kurs von 0,3 SGD inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -3,23 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.