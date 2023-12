Indofoodri ResourcesADR Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Aktie von Indofood Agri zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,31 SGD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,3 SGD liegt und somit einen Abstand von -3,23 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,3 SGD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und daher ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Indofood Agri in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Indofood Agri wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7,99, was 97 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Nahrungsmittel". Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Indofood Agri derzeit eine Dividendenrendite von 2,67 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,37 %. Aufgrund der geringen Differenz von lediglich 1,7 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.