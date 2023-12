Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk Pt Adr Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Indofood Cbp Sukses Makmur Pt liegt bei 80, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage Basis 51,02, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Indofood Cbp Sukses Makmur Pt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an einem Tag negative Diskussionen über das Unternehmen geführt wurden. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt drei Tagen neutral eingestellt. Insgesamt wurden verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Indofood Cbp Sukses Makmur Pt wurde sowohl anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch anhand der Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Indofood Cbp Sukses Makmur Pt bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei ergab sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,65 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,605 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -6,92 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,62 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,605 EUR liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Indofood Cbp Sukses Makmur Pt auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.