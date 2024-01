Indofood Agri Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für Indofood Agri wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen derzeit mit einem Wert von 66,67 angegeben, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 50, was ebenfalls als neutral interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für den RSI.

Im Branchenvergleich konnte Indofood Agri in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,27 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche erzielen. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie um 9,55 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Indofood Agri derzeit bei 0,3 SGD liegt, was auch dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der eine neutrale Einschätzung aufzeigt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie war im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Diese Daten zeigen, dass die Aktie von Indofood Agri derzeit neutral eingestuft wird, sowohl aus technischer als auch aus sozialer Perspektive.