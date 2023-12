Indofood Agri Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Stimmungs- und Buzzniveau für die Aktie von Indofood Agri wird nicht nur von Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigte die Aktivität der Beiträge eine mittlere Intensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führen könnte. Die Rate der Stimmungsänderung für Indofood Agri hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bewerten wir die langfristige Stimmungslage der Aktie von Indofood Agri daher als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,58 Prozent erzielt, was 9,31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -6,87 Prozent, und Indofood Agri liegt aktuell 9,45 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI der Indofood Agri einen überkauften Wert von 100, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein neutraler Wert von 50. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Indofood Agri in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich unsere Einschätzung zu der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also ein überwiegend neutrales Bild der Stimmung und Performance der Aktie von Indofood Agri.