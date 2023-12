Indofood Agri Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird berechnet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Indofood Agri liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 57, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich erzielte Indofood Agri in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,58 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -7,1 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,68 Prozent für Indofood Agri. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor konnte Indofood Agri mit einer Rendite von 9,4 Prozent über dem Durchschnittswert überzeugen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Indofood Agri von 0,295 SGD mit -4,84 Prozent Entfernung vom GD200 (0,31 SGD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,3 SGD auf, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Indofood Agri. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung werden als durchschnittlich bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.