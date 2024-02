Indofood Agri Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit und ist ein häufig verwendeter Indikator in der Finanzanalyse. Bei der Bewertung von Indofood Agri verwenden wir sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Indofood Agri-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier mit einem Wert von 77,78 auf dieser Basis überkauft ist und somit auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" weist Indofood Agri mit einer Rendite von -0,73 Prozent eine Performance auf, die um mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,16 Prozent erzielt hat, liegt Indofood Agri mit 3,43 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ergibt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Indofood Agri-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bezogen auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Indofood Agri einen Wert von 7 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche (KGV von 296,89) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Indofood Agri damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.