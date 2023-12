Indo Tambangraya Megah Tbk Pt Adr Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Aktie von Indo Tambangraya Megah Pt zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,7 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,44 EUR weicht somit um -15,29 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 1,49 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zu verzeichnen war. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso führten die Diskussionen der Anleger im letzten Monat zu einem "Neutral"-Rating, da keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität festgestellt wurde.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie, und in den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Indo Tambangraya Megah Pt veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie von Indo Tambangraya Megah Pt liegt bei 42,86 und führt somit zur Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,15 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung und des technischen Signals eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Indo Tambangraya Megah Pt.

Indo Tambangraya Megah Tbk Pt Adr kaufen, halten oder verkaufen?

