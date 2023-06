Die Individualität eines jeden Menschen feiern: Škoda präsentiert einzigartiges Enyaq Coupé Respectline

Mladá Boleslav (ots) -› Das eigenständige Design des Škoda Enyaq Coupé Respectline zelebriert Vielfalt, Fairness und Inklusion – allesamt Kernwerte von Škoda Auto› Rein elektrischer Hingucker fährt in diesem Sommer bei unterschiedlichen Events ins Rampenlicht› Automobilhersteller spricht die Themen Gleichheit, Vielfalt und Menschenrechte in seiner Next Level – Škoda Strategy 2030 ebenso an wie in seiner Diversity Strategy 2030Škoda Auto präsentiert das Škoda Enyaq Coupé Respectline. Das einzigartige Außen- und Innendesign unterstreicht die Bedeutung des Schutzes der Menschenrechte und des Respekts gegenüber allen Menschen sowie der Natur und allem, was uns umgibt. Damit soll das rein elektrische Coupé ein Zeichen für die gleichberechtigte und faire Behandlung aller Menschen setzen, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Religion, sexueller Orientierung oder anderen Merkmalen. Das Škoda Enyaq Coupé Respectline wurde gemeinschaftlich von Beschäftigten aus allen Unternehmensbereichen kreiert. Seinen ersten öffentlichen Auftritt gibt das Einzelstück beim Open-Air-Konzert der Tschechischen Philharmonie am 21. Juni. Darüber hinaus wird es auf dem Pride Business Forum und dem Prague Pride Festival sowie bei weiteren Sommerveranstaltungen im In- und Ausland zu sehen sein.Martina Zimmermann, Expert Coordinator Diversity bei Škoda Auto, erklärt: „Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion rücken immer mehr in den Blickpunkt – das ist für den Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt eine gute Nachricht. Der Respekt voreinander und vor der Einzigartigkeit eines jeden Menschen ist die Voraussetzung dafür, einander zu verstehen. Und das führt zu vielen weiteren positiven Werten, sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Unternehmenskultur oder auch wenn es darum geht, die Leistung einzelner Teams oder ganzer Unternehmen zu verbessern. Ich finde es großartig, dass es uns gelungen ist, diese Werte in Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Abteilungen mit dem Škoda Enyaq Coupé Respectline auszudrücken, und ich hoffe, dass seine Botschaft so viele Menschen wie möglich erreicht.“Petr Kavrentzis, Expert Coordinator Pressefahrzeuge bei Škoda Auto, ergänzt: „Die Idee, mit einem Auto das Thema Diversity zu beleuchten, entstand voriges Jahr, als ich das illuminierte Crystal Face in Regenbogenfarben beleuchtet habe. Ein Bild davon wurde 2022 zu unserem Symbol für Vielfalt. Wir alle bei Škoda Auto haben das Respectline-Design rekordverdächtig flott in nur drei Monaten verwirklicht. Doch jetzt geht der Job erst richtig los. Die Menschenrechte zu fördern, ist ein fortlaufender Prozess, der viel Ausdauer verlangt. Deshalb denken wir schon jetzt über unsere nächsten Schritte nach.“Stefan Webelhorst, Designer Colours & Trim bei Škoda Auto, erläutert: „Die Arbeit an diesem Projekt vereint Kreativität und gesellschaftliche Verantwortung. Wir interpretieren das kraftvolle Bild des Regenbogens als Symbol für Diversität mit den Designmerkmalen von Škoda. Das Äußere des Respectline unterstreicht die zentrale Idee der Diversity durch ein vielfarbiges Prisma. Die miteinander verschmelzenden Dreiecke betonen visuell die präzisen Kanten des Škoda Enyaq Coupé, während sich die geometrischen Formen fließend über die ganze Karosserie fortsetzen und den Eindruck von Geschwindigkeit und Bewegung vermitteln. Im Innenraum spiegeln wir den ethischen Anspruch des Fahrzeugs wider, indem wir Farben und Materialien bewusst dezent halten und dennoch eine starke Botschaft vermitteln. Zentrale Merkmale dafür sind die geprägten Grafiken auf den Sitzen, das kristallgeschliffene Respectline-Logo auf dem Lenkrad, die Ambientebeleuchtung in Regenbogenfarben und die angesagte matte Ausführung der Dekorelemente.“Škoda Enyaq Coupé Respectline: innen und außen farbenfrohAn der Gestaltung des Fahrzeugs beteiligten sich Mitarbeitende von Škoda Auto aus vielen Abteilungen wie Technische Entwicklung, Produktion oder auch People & Culture. Das Team der Unternehmenskommunikation koordinierte das gesamte Projekt. Die Basis des Respectline bildet die Serienversion des rein elektrischen Škoda Enyaq Coupé – angereichert durch das auffällige Farbschema und die einzigartigen Details im Innenraum.So symbolisiert die originale weiße Karosserielackierung die Einheit allen Lebens auf der Erde. Darüber liegen farbige Dekore, die Farbübergänge in unzähligen Schattierungen schaffen – so bunt und grenzenlos wie das Leben selbst. Regenbogentöne finden sich auch im hintergrundbeleuchteten Crystal Face wieder. Die vertikalen Lamellen und die horizontale Linie des illuminierten Grills werden von 131 weißen und mehrfarbigen LEDs beleuchtet.Die Frontscheinwerfer mit fortschrittlicher Matrix-LED-Technologie und die Teil-LED-Heckleuchten erzeugen gemeinsam einen spektakulären Willkommensgruß. Das in Zusammenarbeit mit der Designabteilung entworfene Respectline-Logo taucht auf der Karosserie und im Innenraum auf, dort beispielsweise auf Sitzen und Lenkrad. Das dortige Respectline-Logo hat die traditionsreiche tschechische Glasmanufaktur Preciosa aus Kristallglas geschliffen.Sein Debüt feiert das Škoda Enyaq Coupé Respectline beim Open-Air-Konzert der Tschechischen Philharmonie am 21. Juni 2023. Ebenfalls im Juni dürfen sich die Besucher des Pride Business Forums und des Sommerfestes der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer auf dieses einzigartige Fahrzeug freuen. Im Monat darauf begleitet das rein elektrische Regenbogencoupé das gesamte Prager Pride Festival vom 7. bis 13. August. Danach wird das einzigartig designte Fahrzeug bei weiteren Sommerveranstaltungen im In- und Ausland zu sehen sein.