Indiva Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Indiva hat derzeit einen RSI von 10, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 33 für die Indiva, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Indiva daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Indiva in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Indiva mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt Arzneimittel (1,79 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Indiva wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Indiva weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Indiva bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".