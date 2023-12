Indiva Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Indiva-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,05 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,095 CAD deutlich darüber liegt, mit einer Abweichung von +90 Prozent. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,07 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +35,71 Prozent, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Indiva mit 0 Prozent 1,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Arzneimittel". Dies führt dazu, dass die Aktie als unrentables Investment eingestuft wird und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen über Indiva eher neutral diskutiert wurde. Allerdings überwog an einigen Tagen die negative Kommunikation. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiments.