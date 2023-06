Inditex Aktie – mit fundamentalem Rückenwind. Platow Brief sagt: KAUF.

Inditex Aktie – der Platow Brief sieht in der Aktie der Industria de Diseño Textil SA(ISIN:ES0148396007) weiterhin einen klaren Kauf. Fundamental überzeugende Kennziffern – weltweites Wachstum. In den Stores und im Onlinehandel. Und dazu konnte man kräftige Preissteigerungen durchsetzen. Für Platow eine klare Sache. KAUFEN.



Inditex setzt auf die Golfregion Inditex hat einen Lauf. Die Aktie liegt YTD rd. 37% vorn und die am Mittwoch (7.6.) vorgelegten Q1-Zahlen per 30.4. fielen besser aus als erwartet.

Der Umsatz der Zara-Mutter, zu der auch die Marken Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear und Stradivarius gehören, stieg über alle Regionen hinweg um 13% auf 7,6 Mrd. Euro. Das Wachstum erzielte die spanische Modekette sowohl in den 5 801 stationären Geschäften als auch im E-Commerce. Auch die derzeit laufende Sommerkollektion kommt bei der Kundschaft gut an, wie eine erste Indikation für das Q2 verrät. Zwischen dem 1.5 und 4.6. stiegen die Umsätze in den Filialen und im Online-Handel wb. um 16% ggü. dem Vorjahr.

Trotz des Kostendrucks – allein die Herstellungskosten sind um 12% gestiegen – verbesserte sich die Bruttomarge dank operativer Effizienzgewinne um 34 Basispunkte auf 60,5%. Sie liegt damit am oberen Ende der Guidance für das Gesamtjahr, die eine gegenüber dem Vorjahr stabile Rohertragsmarge (+/- 50 Basispunkte) vorsieht. Zugute kommt dem Unternehmen die schon seit einigen Monaten gefahrene Preisstrategie: Inditex hat die Preise außerhalb der Eurozone (38% vom Umsatz) bereits deutlich erhöht und diese Preiserhöhungen auch beibehalten.



