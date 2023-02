Indische Steuerbehörden: Unregelmäßigkeiten bei der BBC entdeckt

NEU DELHI (dpa-AFX) - In Indien haben die Steuerbehörden nach eigenen Angaben Unregelmäßigkeiten bei den Büros des britischen Senders BBC gefunden. Dies teilte das Finanzministerium in Neu Delhi am Freitag mit - ohne den Namen der BBC direkt zu erwähnen. Stattdessen wurde von einem "bedeutenden internationalen Medienunternehmen" gesprochen. "Mehrere Beweise" ließen auf Steuerhinterziehung schließen, hieß es. Die Steuerfahnder hatten am Donnerstag eine rund 60 Stunden dauernde Durchsuchung in BBC-Büros beendet. Die BBC schrieb, das Unternehmen kooperiere mit den Behörden. Die BBC berichtet in Indien auf Englisch, Hindi sowie in mehreren anderen indischen Sprachen.

Vor wenigen Wochen hatte die BBC einen Dokumentarfilm veröffentlicht, der sich kritisch mit Premierminister Narendra Modi befasste. Die Opposition warf der Regierung vor, die BBC deswegen gezielt ins Visier genommen zu haben. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Fälle, bei denen die Steuerbehörden Büros von Medien und Menschenrechtsorganisationen aufsuchten. Der Journalistenverband Editors Guild of India bezeichnete dies als "Trend, der die Demokratie untergrabe". "Reporter ohne Grenzen" zufolge hat die Pressefreiheit in Indien während Modis Amtszeit seit 2014 gelitten.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, dass die Ereignisse rund um die BBC-Dokumentation verfolgt würden. Die indische Verfassung garantiere Meinungs- und Pressefreiheit. Die Bundesregierung vertrete überall auf der Welt die Auffassung, dass Einschränkungen der Arbeit von Journalistinnen und Journalisten besorgniserregend seien./asg/DP/he