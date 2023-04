Indikatives Kursziel für Nel Asa-Aktie: Eine Extremposition

Nel Asa hat das erste Quartal enthüllt und die Zahlen waren nicht besonders ermutigend für Aktionäre. Die Umsatzerwartungen für dieses Jahr sind zwar recht schwach, aber mittelfristig sieht es rund um Nel Asa besser aus als die jüngste Börsenentwicklung vermuten lässt. Denn sowohl die USA als auch Europa werden ihre Energieaktivitäten in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Goldman Sachs bewertet Nel Asa positiv und gibt ein Kursziel von 20,60 NOK an, was einem Potenzial von über 50 % entspricht.

