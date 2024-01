Indigo Star Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) der Indigo Star-Aktie liegt bei 47,62, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 52, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Indigo Star-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,16 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,073 HKD, was einem Unterschied von -54,38 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Indigo Star-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -65,47 Prozent, was eine Underperformance von -59,83 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite um 60,03 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Indigo Star-Aktie mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6,34%) auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.