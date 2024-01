Indigo Star Aktie: Alles nach Plan!

Die fundamentale Analyse von Indigo Star zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,74, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Bauwesen. Das Branchen-KGV liegt bei 47,25, was einen Abstand von 14 Prozent bedeutet. Dadurch wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Indigo Star-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 44 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,22. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zu Indigo Star war in den letzten zwei Wochen neutral. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Indigo Star mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,32 %) schlechter ab. Die Differenz von 6,32 Prozentpunkten führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".